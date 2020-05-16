2020/05/16 | 01:20

بغداد/ محمد اسماعيل

ينظم مركز العراق للشؤون الستراتيجيَّة، ملتقى التحليل السياسي الأسبوعي، من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، في مقر المركز الكائن في شارع ابي نؤاس، مقابل ملعب شباب الكرادة.

يشارك في الملتقى باحثون في الشأن السياسي وإعلاميون من فضائيات وصحف ووكالات دوليَّة..



محلية وعربية وعالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملتقى تحليلي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملتقى تحليلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).