داعش يطل من وديان الموت في العراق.. زعيمه الجديد يثأر

2020/05/16 | 09:56

اخبار السعودية )- لا يزال خطر التنظيم الإرهابي قائماً في العراق، إذ يسعى "داعش" جاهداً لاستعادة قوته وترتيب صفوفه والانتقام من كل من يختلف معه من المدنيين، وفق مصادر ومسؤولين استخباراتيين عراقيين.فهو ينتقم من الفلاحين

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