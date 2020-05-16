داعش يهاجم مقرات أمنية عراقية.. وسقوط قتلى وجرحى

2020/05/16 | 13:02

اخبار السعودية )- بين الحين والآخر يعاود داعش شن هجمات ليعلن عن نفسه ويعيد ترتيب صفوفه مستغلا فيروس كورونا، حيث شن التنظيم الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص.في التفاصيل،

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