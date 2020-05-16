بعد كورونا.. أنفلونزا الطيور يعاود الظهور في العراق

2020/05/16 | 13:02

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، عن ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن بمحافظة نينوى شمالي العراق.إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان إن "دائرة البيطرة،

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