العمليات المشتركة: ضربتان جويتان تسفران عن قتل إرهابيين

2020/05/16 | 16:36

بغداد – حازم محمد حبيب

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، قيام التحالف الدولي بتنفيذ ضربتين جويتين جديدتين على مواقع تنظيم "داعش" الارهابي في الحظر والموصل بناء على طلب وتنسيق من العمليات المشتركة ومعلومات استخبارية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ"الصباح": ان "طائرات التحالف الدولي وبناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت ضربتين جويتين على مواقع تنظيم داعش الارهابي في مناطق الحضر والموصل واسفرتا عن قتل عدد كبير من الإرهابيين".

واضاف ان "العملية تمت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة الى ان "الضربات استهدفت مواقع وعدة اوكار تابعة للتنظيم الارهابي".

واوضح اللواء الخفاجي ان "قوات التحالف مستمرة بتقديم المعلومات الاستخبارية والأمنية للقوات العراقية وتقديم الاسناد الجوي للقطعات العسكرية في حال تم طلب ذلك من قبل قيادة العمليات المشتركة".

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