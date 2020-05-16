الموقف الوبائي اليوم: 67 إصابة جديدة ووفاة 4 حالات وشفاء 37 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (67) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٥
بغداد/ الكرخ: ٢٥
مدينة الطب: ٨
البصرة: ١
ميسان: ١
كركوك: ١
ذي قار: ٥
نينوى: ١
- الشفاء: ٣٧حالة ، وكما يلي:
بغداد / الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ٣
البصرة: ١٣
بابل : ٣
كركوك: ٢
واسط: ١
اربيل : ٢
- الوفيات : ٤ حالات
حالتين في بغداد/ الرصافة
حالتين في مدينة الطب
مجموع الإصابات : ٣٢٦٠
مجموع حالات الشفاء: ٢١٢٦
الراقدين الكلي: ١٠١٣
مجموع الوفيات: ١٢١
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