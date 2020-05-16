الموقف الوبائي اليوم: 67 إصابة جديدة ووفاة 4 حالات وشفاء 37 مصاباً

2020/05/16 | 18:44

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (67) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٥

بغداد/ الكرخ: ٢٥

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١

ميسان: ١

كركوك: ١

ذي قار: ٥

نينوى: ١

- الشفاء: ٣٧حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ٣

البصرة: ١٣

بابل : ٣

كركوك: ٢

واسط: ١

اربيل : ٢

- الوفيات : ٤ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٢٦٠

مجموع حالات الشفاء: ٢١٢٦

الراقدين الكلي: ١٠١٣

مجموع الوفيات: ١٢١

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