شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مقتل ناشط ومحام عراقي بديالى

2020/05/16 | 21:16

اخبار السعودية )- في حين ينشغل العراق بحربه ضد داعش، وجائحة كورونا أطل شبح الاغتيالات مجدداً، مساء السبت، حيث أفادت مصادر لقناتي العربية/الحدث باغتيال المحامي والناشط داود الحمداني في قرية نهر الشيخ بمحافظة ديالى.يذكر

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