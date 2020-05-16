ردا على هجوم ديالى.. القوات العراقية تلاحق الدواعش

2020/05/16 | 22:49

اخبار السعودية )- بعدما شن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص، نفذت القوات العراقية عملية عسكرية في محافظة ديالى، لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابية، وفق ما كشفت

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