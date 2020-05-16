بحث آلية إعادة العمل في ملعب التاجيات الأولمبي

2020/05/16 | 23:00

بغداد/ الصباح الرياضي

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مشروع ملعب التاجيات الاولمبي، وإطلع على تفاصيل العقد والمساحة الإجمالية وابرز المرافق الحيوية التي يتضمنها من خلال معاون مدير عام الدائرة الهندسية ومهندسي الوزارة، الذين أجابوا على تساؤلات الوزير وإستمع لوجهات نظرهم، فضلاً عن الااستماع لممثل الشركة المنفذة للمشروع (بلند بايه الإيرانية).

وعقب الااستماع لكل الآراء أكد الوزير ضرورة البحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في المشروع ومناقشة الحلول المقترحة وفق خطة مبرمجة، وشدد على أهمية تقديم خطة جديدة من الشركة المنفذة محددة بأوقات زمنية ثابتة لااتخاذ قرار بشأنها، وتحديد المساحات الممكن استثمارها، فضلا عن التجاوزات لبدء مرحلة جديدة، وتحديد لقاء مباشر مع مسؤولي الشركة المنفذة عقب أزمة جائحة كورونا وفتح الحدود والمطارات.



وقال الوزير: إن أغلب مشاريع الوزارة تعاني من مشكلات سنحاول معالجتها لا سيما في الملاعب الرئيسة على الرغم من الوضع الااقتصادي الصعب الذي يمر فيه البلد، وأكرر مرة أخرى يجب أن يكون الااستثمار خارج أي مرفق رياضي وشبابي، لذا تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة تضم دوائر ( الهندسية، الااستثمار، القانونية، الأقاليم والمحافظات) لإحصاء الأراضي التي يمكن إستغلالها كمرافق يتم تسخيرها لخدمة الشباب والرياضة، والأراضي التي لا نحتاجها ممكن طرحها للااستثمار من أجل الوصول لمرحلة التمويل الذاتي.



وأضاف مخاطباً الدائرة الهندسية: جميع المنتديات الشبابية التي أحيلت للااستثمار ولم تصل لمرحلة الإجازة الإستثمارية ولا تحمل الوزارة أعباءً مالية يتم إلغاؤها لا سيما في ظل الدعم والإسناد الكبير من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وأطالبكم بتقرير متكامل عن 105 مشاريع تم ايقافها وفق قرار 347، مع مقترحات تتضمن كيفية إعادتها، وختم بالقول: ارجو أن نصل إلى حل يلبي طموح الجميع ، لأهمية وجود ملعب بهذه المرافق الحيوية في هذا المكان من العاصمة بغداد في المرحلة المقبلة.



يذكر أن مشروع ملعب التاجيات الأولمبي( ملعب بغداد) عبارة عن مدينة رياضية كبرى تضم ملعباً رئيساً بسعة 60 الف متفرج، وثلاثة ملاعب ثانوية، وفندقا، وقاعات مغلقة، ومرافق حيوية اخرى.

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