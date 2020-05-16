بحث آلية إعادة العمل في ملعب التاجيات الأولمبي

بغداد/ الصباح الرياضي
تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مشروع ملعب التاجيات الاولمبي، وإطلع على تفاصيل العقد والمساحة الإجمالية وابرز المرافق الحيوية التي يتضمنها من خلال معاون مدير عام الدائرة الهندسية ومهندسي الوزارة، الذين أجابوا على تساؤلات الوزير وإستمع لوجهات نظرهم، فضلاً عن الااستماع لممثل الشركة المنفذة للمشروع (بلند بايه الإيرانية).
وعقب الااستماع لكل الآراء أكد الوزير ضرورة البحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في المشروع ومناقشة الحلول المقترحة وفق خطة مبرمجة، وشدد على أهمية تقديم خطة جديدة من الشركة المنفذة محددة بأوقات زمنية ثابتة لااتخاذ قرار بشأنها، وتحديد المساحات الممكن استثمارها، فضلا عن التجاوزات لبدء مرحلة جديدة، وتحديد لقاء مباشر مع مسؤولي الشركة المنفذة عقب أزمة جائحة كورونا وفتح الحدود والمطارات.
وقال الوزير: إن أغلب مشاريع الوزارة تعاني من مشكلات سنحاول معالجتها لا سيما في الملاعب الرئيسة على الرغم من الوضع الااقتصادي الصعب الذي يمر فيه البلد، وأكرر مرة أخرى يجب أن يكون الااستثمار خارج أي مرفق رياضي وشبابي، لذا تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة تضم دوائر ( الهندسية، الااستثمار، القانونية، الأقاليم والمحافظات) لإحصاء الأراضي التي يمكن إستغلالها كمرافق يتم تسخيرها لخدمة الشباب والرياضة، والأراضي التي لا نحتاجها ممكن طرحها للااستثمار من أجل الوصول لمرحلة التمويل الذاتي.
وأضاف مخاطباً الدائرة الهندسية: جميع المنتديات الشبابية التي أحيلت للااستثمار ولم تصل لمرحلة الإجازة الإستثمارية ولا تحمل الوزارة أعباءً مالية يتم إلغاؤها لا سيما في ظل الدعم والإسناد الكبير من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وأطالبكم بتقرير متكامل عن 105 مشاريع تم ايقافها وفق قرار 347، مع مقترحات تتضمن كيفية إعادتها، وختم بالقول: ارجو أن نصل إلى حل يلبي طموح الجميع ، لأهمية وجود ملعب بهذه المرافق الحيوية في هذا المكان من العاصمة بغداد في المرحلة المقبلة.
يذكر أن مشروع ملعب التاجيات الأولمبي( ملعب بغداد) عبارة عن مدينة رياضية كبرى تضم ملعباً رئيساً بسعة 60 الف متفرج، وثلاثة ملاعب ثانوية، وفندقا، وقاعات مغلقة، ومرافق حيوية اخرى.
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