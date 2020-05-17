2020/05/17 | 01:28

بغداد / شيماء رشيد

لقي قرار مجلس الوزراء بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة ترحيباً لدى الأوساط السياسية التي رأت أن هذا القرار سيقضي على المحسوبية والترهل الموجود في مفاصل الدولة فضلاً عن بيع المناصب، داعين في الوقت نفسه للمحافظة على الموظف لكي لا يدفع ضريبة الاصلاح.

عضو مجلس النواب رياض المسعودي، أكد لـ»الصباح» إن «الكثير من مفاصل الدولة تعاني من تضخم في الهيكل الإداري ولابد من تحجيمها وترشيقها بما يتناسب وطبيعة المرحلة»، مبيناً إن «هذا القرار سيقضي على المحسوبية والمنسوبية وبيع المناصب ويحافظ على وحدة القرار ومركزيته».

الى ذلك، أشارت عضو مجلس النواب بهار محمود، الى تأييدها الكامل لهذا القرار قائلة في تصريح لـ «الصباح»: «نحن نؤيد الترشيق في الهيئات، لأن قسم منها أسست من أجل إرضاء إشخاص وجهات معينة، ويمكن دمج بعض الهيئات مع بعض ليكون العدد أقل».

بدوره، بين الخبير القانوني طارق حرب لـ»الصباح» إن «قرار رئيس الوزراء بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة موضوع إيجابي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقليص الهياكل الإدارية للدولة يلقى ترحيبا سياسياً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقليص الهياكل الإدارية للدولة يلقى ترحيبا سياسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).