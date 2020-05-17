زراعة نينوى تطوق انفلونزا الطيور

2020/05/17 | 01:28

الموصل / شروق ماهر

اتخذت مديرية زراعة نينوى، اجراءات فورية لتطويق الاصابات بانفلونزا الطيور التي ظهرت في عدد من حقول الدواجن بالمحافظة، فيما اعلنت مديرية الدفاع المدني هناك، عن اخماد حرائق اتت على مساحات كبيرة من مزارع الحنطة، وساحة مخصصة لاستلام المحصول من الفلاحين.



وأكد مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا، وجود اصابات جديدة بمرض انفلونزا الطيور في عدد من حقول الدواجن بالمحافظة، والتي تم رصدها من قبل لجان شكلتها المديرية في وقت سابق لمتابعة هذه الاصابات.



وكشف في تصريح لـ»الصباح» ان «عدد الهلاكات التي احرقت ودفنت في حقل للدواجن بقضاء الحمدانية شرق الموصل بلغ قرابة 65 الف دجاجة بعد تأكد اصابتها بانفلونزا الطيور، اضافة الى حرق 30 الف دجاجة في حقول قضاء تلكيف شمال المدينة».



وبين طوبيا ان «عملية حرق الدجاج جاء بعد التاكد من وجود اصابات بهذه الدواجن تحمل مرض انفلونزا الطيور.

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