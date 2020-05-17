2020/05/17 | 02:00

بغداد/ الصباح

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، دعمه للحشد الشعبي في اطاره القانوني والرسمي، مبينا ان الحشد سيكون في مقدمة القوات التي ستشارك في «الصولة النهائية لاجتثاث الارهاب».

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي اجرى يوم أمس السبت زيارة الى مقر هيئة الحشد الشعبي، وكان في استقباله رئيس الهيئة فالح الفياض».



وأكد رئيس الوزراء «أننا مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث عصابات داعش الارهابية التي تحاول إعادة تنظيم فلولها، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة».



وأضاف الكاظمي، أن قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها، مشيرا الى أن هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين.

وحذر الكاظمي، وفقا للبيان، من وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة، قائلا إن هذا التشكيك يجب أن يتوقف، لافتا الانتباه على أن الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أي جهة كانت أمر مرفوض تماماً.



ولفت البيان، الى ان رئيس الوزراء، أكد دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي، ووعد قيادة الحشد الشعبي بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحشد الشعبي سيشارك في الصولة النهائية لاجتثاث الارهاب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحشد الشعبي سيشارك في الصولة النهائية لاجتثاث الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).