وزير الصحة لـ { الصباح »: سنجري 10 آلاف فحص يومياً

2020/05/17 | 02:00

بغداد/ مهند عبد الوهاب وحازم محمد حبيب

كثفت وزارة الصحة جهودها لمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية لفايروس «كورونا» في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، وأعلنت أنها تقوم حالياً بين 5 الى 6 آلاف فحص يومياً وأنها ستصل خلال الأيام المقبلة إلى 10 آلاف فحص بعد تسلمها اول دفعة من مستلزمات تشخيص الاصابة بكوفيد 19.

يأتي ذلك في وقت اكد فيه وكيل وزير الصحة وعضو خلية الازمة، جاسم الفلاحي لـ”الصباح” جدية الوزارة بتطبيق الحظر في المناطق التي تسجل فيها اصابات كثيرة لتمكين فرق الكشف الميداني من اداء واجباتها.

وقال وزير الصحة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، في حديث لـ”الصباح”، ان التزايد الملحوظ في نسب الاصابات بفايروس كورونا المستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على معدلات الاصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن تقليل الاصابات الى نسب متدنية، مشيرا الى ان الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة لاسيما في مناطق مدينة الصدر والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضلا عن مناطق بمحافظة البصرة.

واضاف التميمي ان عدد الفحوصات التي تجري حاليا يترواح بين 5 الى 6 ألاف فحص يوميا، وخلال الايام القليلة المقبلة سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة الاف باليوم.

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