الحداد لـ { الصباح } : لا اتفاق نهائياً بين بغداد وأربيل

2020/05/17 | 02:00

بغداد / الصباح

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الآن بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد.

وقال حداد في تصريح خاص أدلى به لـ «الصباح»: إن «الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد, لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين».

وبين إن «تلك الحوارات تمخضت عن تشكيل لجان فنية للمضي بمعالجة تلك الملفات العالقة، وأشار إلى أن «تلك الحوارت شهدت خطوات متقدمة في زمن الحكومة السابقة والتي أبدت خلالها حكومة إقليم كردستان استعدادها تسليم كمية النفط المتفق عليها مع بغداد وتصديرها عبر شركة سومو.

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