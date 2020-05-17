2020/05/17 | 09:38

اخبار السعودية )- انطلقت، اليوم الأحد، في العراق عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا.وذكرت خلية الإعلام الأمني في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات أسود الجزيرة تنطلق.. وتلاحق داعش وصولاً لسوريا) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات أسود الجزيرة تنطلق.. وتلاحق داعش وصولاً لسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).