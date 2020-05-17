2020/05/17 | 12:16

بغداد/ الصباح

اعلن مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، تماثل 49 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.

واكد الحجامي ان المتعافين غادروا المستشفيات.

وكان يوم امس قد شهد تماثل 13 مصاباً للشفاء في الدائرة نفسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل 49 مصاباً للشفاء في بغداد الكرخ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل 49 مصاباً للشفاء في بغداد الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).