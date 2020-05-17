الموقف الوبائي اليوم: 144 إصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 92 مصاباً

2020/05/17 | 18:40

بغداد / الصباح

- سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦٦

بغداد/ الكرخ: ٢٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

واسط: ٩

كربلاء: ١٦

المثنى: ٣

السليمانية: ٧

- الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٥

البصرة: ١٠

بابل : ٤

المثنى: ٩

ذي قار: ١

اربيل : ٤

- الوفيات : حالتان

حالة في مدينة الطب

حالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٣٤٠٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨

الراقدين الكلي: ١٠٦٣

مجموع الوفيات: ١٢٣

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