الكاظمي يطالب داخلية العراق بالكشف عن مصير المخطوفين

2020/05/17 | 20:26

اخبار السعودية )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، على ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية

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