2020/05/17 | 22:56

بغداد / كاظم لازم

تجري التمارين في دائرة السينما المسرح لتقديم المسرحية الاحتجاجية الجديدة "بلاك بوكس".



تدور فكرة العرض وفق مفهوم الفنتازيا عن مجموعة من الاطفال تمّ دفنهم وهم أحياء لتكبر أعمارهم وهم في القبر.

المسرحية من تأليف وإخراج الفنان ماجد درندش، انتاج وزارة الثقافة بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح.

ويجسد شخصيات العرض سعد عزيز عبد الصاحب، يحيى ابراهيم، طه المشهداني، صادق الوالي، كاترين هاشم، ومن المؤمل ان تعرض على خشبة المسرح الوطني مطلع شهر حزيران المقبل.

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