خنافس وخفافيش

2020/05/17 | 23:28

أسعد الجبوري

دونكيشوت: أتعرف يا سانشو، لي رغبةٌ بشراء بيانو والعزف عليه بين هذي الطواحين.

سانشو: إنّها فكرةٌ صائبةٌ.



تليقُ بزعيم أسطوري من طرازك سيدي الدون.



أجل.



سيكون مقامكَ لائقاً بالجلوس وسط التلال، تعزف، فتتغذى الرمال وما بجوفها بالرحيق الموسيقي.



دونكيشوت: وهل تراني مختصاً بموسيقى الثعابين والعقارب والجرذان والسحالى والجرابيع أيّها الأحمق ؟

سانشو: ولم لا.



فقد يتم تحويل كل هذه الزواحف ونظائرها من الذئاب والضباع إلى مخلوقات غير سامّة ومتوحشة، وبذلك تكسب سبق صناعة عالم إضافي للموسيقى.

دونكيشوت: لكن آلات الموسيقى، لا تستجيب إلا للأصابع المملوكة للشغف يا سانشو !

سانشو: ليس أسهل من الحصول على ذلك يا سيدي الدون.

دونكيشوت: كيف.



هل تريد أن نذهب للسوق، فنتبضع سطلاً من الشغف، أغمسُ أصابعي به، ويتم استخراج الألحان هادرة مثل شلالات نياغرا؟

سانشو: ليس بتلك الطريقة، إنما ببري الأصابع وجعها شبيهةً بأقلام الرصاص.



ذلك يمنحها الرقة والشفافة .

دونكيشوت: وأن أعزف السمفونيات للقمر بمصاحبة كورال من عواء الذئاب.



أليس هذا ما برأسك ؟!

سانشو: أجل يا سيدي الدون، عليك أن تحمل مبراةً، تنظف بها نفسكَ من صدأ الحروب وأصدائها كي تصبح موسيقياً.

دونكيشوت: إنّها لفكرة.



أن أكون رائياً في الموسيقى وفي الأرواح.

سانشو: واعلمْ أن العاشق المشغوف، لا يخطئ بالأملاء الموسيقي إلا نادراً .

دونكيشوت: ماذا وراء جملتك الملغومة أيّها اللعين؟

سانشو: أقصد متى ما تحبُ، ستغادرُ الرمحَ يدُكَ، ويرتفعُ منها الدبيبُ الملتهبُ بالألحان متسرباً إلى خريطة الجسم وحتى حدوث الطوفان!

دونكيشوت: عن أي طوفانٍ تتحدثُ أيّها المخبول؟

سانشو: أتحدث عن طوفان الدرجة الأولى .



أحقاً لا تعرف ما الذي تفعله النسوانُ بالأوتار يا سيدي الدون؟ دونكيشوت: اللعنة عليك يا سانشو .أنا أفكر بتدوين النواح العراقي نوتات للسلّم الموسيقى، كي يكون شاهداً على إرث تاريخي، وأنت تحاول جرّ قلبي إلى عوالمَ الحريم!!

سانشو: ولكن ما فائدة ذلك، وليس من سامع لأوبرا العويل العراقي غير قبائل الطواحين.



لقد تضخمَ أرشيفُ الجراح والآلام وهدير أنين أمهاتنا دون توقف؟!

دونكيشوت: كأنّك اصبحت عراقياً يا سانشو، وتحاولُ أن تستخرجَ من دماء التاريخ أنغاماً على درجات ريختر، لتطيل مآسي الناس؟

سانشو: لا أبداً.



ولكن قل لي: هل تحبُ الجاز يا سيدي الدون؟

دونكيشوت: وأحب المجاز، لأن به قيلولة التعبير اللغوي.



وأنغمسُ بالمزاج، كونه يعكس ما في مرآة النفس.



وأستعمل الزجاج لشفافيته .

سانشو: كنت أعتقدُ بأنني ذلك الديك الذي يشطب بصياحهِ آخرَ سطرٍ من الظلام، ظناً منهُ بأنّ الله قد نصَبّهُ ساعةً للزمان.

دونكيشوت: لا تأخذكَ الأحلامُ بعيداً يا سانشو، فقد ذهبتْ الأيامُ بصوتك الرومانسي، لتصبح ساعة (بيغ بن) تحت كل وسادة ترنّ .

سانشو: لم يُبقِ لنا الإنكليزُ شيئاً إلّا وهيمنوا عليه أو شقوه إلى نصفين كالعادة.

دونكيشوت: تماماً.



لذلك يجلسون في الشق الفاصل ما بين كل نصفين وكأنّهم مؤبدون للتشقق والانشقاق !!

سانشو: أنت صائب.



فأصابع الملكة في الطين تنبتُ .

دونكيشوت: وما معنى هذا الذي تقوله عن صاحبة التاج يا سانشو ؟

سانشو: ليس شيئاً مهماً.

فأصابع ست الدنيا التي لا تغيب عنها الشمس، لم تترك مهنة القصقصة هنا وهناك.

دونكيشوت: هل تحبُ خنافس الإنكليز يا سانشو؟

سانشو: ولا خفافيش ووهان عاصمة مقاطعة هو

الصينية .

دونكيشوت: اللعنةُ عليكَ يا سانشو.



أنا أحكي عن فرقة البيتلز الموسيقية، وأنت تفتحُ بئرَ شهيتك وتمضي كالسهم في قائمة الطعام، أملاً بوجبة ساخنة من الخفافيش والخنافس !!

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