حملة لتأهيل وإكساء شوارع قضاء المحمودية

2020/05/18 | 00:00

بغداد / الصباح

باشرت محافظة بغداد حملة لاكساء الطرق في ناحية اليوسفية ضمن حملة واسعة لتأهيل قضاء المحمودية.

وافاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بان المحافظة باشرت منذ نهاية العام الماضي حملة لرفع مستوى الخدمات وتأهيل الشوارع في قضاء المحمودية كونه من مداخل بغداد المهمة، مشيرا الى اتمام اكساء عدد كبير من طرقه الخارجية والداخلية وتشجير جميع الجزرات الوسطية وتنظيف شوارعه وصولا الى محلات نموذجية بعد ان حرم القضاء من الخدمات لمدة طويلة.

وبين ان المحافظة شملت الاحياء التابعة له ايضا بالمشاريع اذ باشرت مؤخرا تأهيل ثلاث محلات سكنية في ناحية اليوسفية التابعة له وتشمل مناطق: الصقور والجمعية والسكلات، بينما سيتم شمول جميع احياء اليوسفية خلال المدة المقبلة بموجب خطة المحافظة لتأهيل مناطق الاطراف.

العطا اكد أن المحافظة ستكمل قريبا جميع مشاريع الاكساء حال انجاز مشروع مجاري المحمودية الذي كان متلكئاً منذ العام 2013 وتم استئناف العمل به مؤخرا، منبها على أن المحافظة تسعى الى حل اشكالية التجاوز على الخطوط الناقلة للماء، اذ باشرت ملاكاتها الفنية والهندسية المختصة ضمن مركز ماء المحمودية، حملة واسعة لفحص ومعالجة الشبكات، مشيرا الى انها تأكدت من عدم وجود تلوث في الماء من خلال الفحوصات المختبرية التي قامت بها، بيد ان التجاوز على شبكاتها يضعف الخدمة الواصلة منها للمواطنين.

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