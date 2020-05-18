الزراعة تفعل خطة احتواء أنفلونزا الطيور

2020/05/18 | 00:00

بغداد /علا ثامر

فعلت وزارة الزراعة خطة لاحتواء مرض انفلونزا الطيور بعد اعلان تسجيل اصابة واحدة في محافظة نينوى، داعية مربي الدواجن الى المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه بها في حقولهم.

وقال وكيل الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي في حديث خاص لـ”الصباح”: انه تم تسجيل اصابة واحدة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن بقضاء اسكي كلك في محافظة نينوى، مبينا ان دائرة البيطرة التابعة للوزارة بدأت اجراءاتها الفورية واخذت عينات وتم فحصها في مختبراتها المركزية ببغداد، مؤكدا انه وبعد ان تأكدت من النتائج، بدأت باتلاف الدواجن ضمن الحقل المذكور.

واشار الى انه تم تفعيل خطة لاحتواء المرض فورا وبموجب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 ضمن المادة 16، والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء المتضمنة الحرق والدفن، على يكون الاتلاف باشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديريتي الزراعة والشرطة في المحافظة، وبموجب هذه الاجراءات تثبت الاعداد التي تلفت لتوثق وترسل الى الوزارة ليتم الاعلان عنها لغرض تعويض اصحابها.

وافاد القيسي بان دائرة البيطرة استنفرت ملاكاتها في المستشفيات والمستوصفات البيطرية، لاجراء مسح شامل وتحر عن المرض لمنع انتشاره، مؤكدا ان الوضع مطمئن حتى الان، وان حقل الدواجن المصاب يقع في منطقة منعزلة ولا توجد اي حقول اخرى مجاورة له، مفصحا عن اتلاف كامل القطيع المتبقي.

وذكر انه وبرغم وجود اللقاح، بيد انه لا ينفع في هذه الحالة، ولا توجد طريقة اخرى غير الاتلاف عن طريق الدفن والحرق لسرعة السيطرة على المرض ومنع انتشاره، لتبدأ بعدها اعمال التعقيم والتعفير للحقل ويترك مدة وبعدها تجرى فحوصات له قبل السماح للحقل بممارسة نشاطه مرة اخرى.

ودعا وكيل وزارة الزراعة جميع مربي الدواجن، الى المراقبة المستمرة وابلاغ دائرة البيطرة فورا عن أي حالة يشتبه بها لاتخاذ الاجراءات البيطرية اللازمة لمنع انتشار المرض وحماية قطاع الدواجن بما يسهم في تحقيق الامن الغذائي للبلاد من بيض المائدة ولحم الدجاج.

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