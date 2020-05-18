الصحة: تهيئة عشرات الفرق لرصد كورونا في المناطق الموبوءة

2020/05/18 | 00:32

بغداد / شذى الجنابي

هيأتْ وزارةُ الصحةِ عشراتِ الفرقِ للمشاركةِ بحملةِ الرصدِ الوبائي الفعالِ المزمعِ انطلاقها في المناطق الموبوءة التي حددتها في بغداد، في وقت شددت فيه مديرية المرور إجراءاتها لمحاسبة سائقي المركبات والركاب المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية.

وفي غضون ذلك، سجلت عدد من دوائر الصحة اتساعا بحالات الشفاء من الفيروس، بينما تم تطبيق الحجر الإلزامي للعائدين من الخارج في الانبار.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ”الصباح”: ان 200 فرقة صحية ستشارك في حملات المسح الوبائي الفعال التي ستنفذ في مناطق الرصافة منها مدينة الصدر والزعفرانية والبلديات، لانها تعد مناطق موبوءة وستتم المباشرة باجراءات العزل المناطقي.

وأضاف أنه تم الايعاز لجميع المؤسسات الصحية التابعة للدائرة باجراء الحملات التوعوية في المؤسسات الحكومية والمدارس ودور العبادة والاسواق المحلية كاجراء احترازي من كورونا، وتوفير كل المستلزمات الطبية والصحية، وتجهيز البدلات الخاصة بالفحص من الامراض الانتقالية والمتوفرة في جميع المؤسسات الصحية، وكذلك متابعة جميع الوافدين من خارج البلاد وخضوعهم الى الفحوصات.

وكشف الساعدي عن خطة لتوسعة المختبر الخاص بفيروس كورونا في مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية في الرصافة، وافتتاح مختبر ثان في احدى مؤسسات دائرة صحة الرصافة للاسراع بالكشف عن الاصابات والحصول على نتائج الفحص بالسرعة والدقة المطلوبتين.

تجهيز معدات ومواد تشخيص

من جانبه، قال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح”: ان الدائرة تسلمت الدفعة الاولى من المعدات ومواد التشخيص المختبري لفيروس كورونا من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) وباشراف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي.



وبين ان المواد تضمنت معدات تشخيص (PCR) الخاصة بتشخيص المصابين بفايروس كورونا و(VTM) وسائط زرع ناقلة تستخدم لزرع الفيروس، علما ان هذه المواد ذات مناشئ عالمية رصينة.

واكد اجراء جولات خاصة لفحص المواطنين في سيطرات الدخول للمناطق واجراء فحص الحرارة بالمحرار الإلكتروني، فضلا عن تنظيم محاضرات ولقاءات توعوية وإرشادية للوقاية من الفيروس والتأكيد على تعليمات خلية الازمة منها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

ولفت إلى استمرار فرق من المختبريين والملاكات الطبية والصحية بعمل مسح ميداني مكثف وسحب عينات عشوائية للتجمعات السكانية للكشف عن الاصابات بشكل استباقي في مناطق الحرية والشعلة والمحمودية والعامرية وحي العامل والسيدية والاسكان والطوبجي ورحمانية الشعلة والعلاوي والدولعي وابي غريب والدورة وابو دشير، مؤكدا في الوقت ذاته ان 49 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى خلال 24 ساعة

الماضية.

غرامات بحق المخالفين

وشددت مديرية المرور اجراءاتها لمحاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب بشأن ارتداء الكفوف والكمامات.

واوضحت المديرية في بيان صحفي، انه وفقا لبيان وتوجيهات خلية الازمة والسلامة الوطنية، تم التشديد على محاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكفوف والكمامات، مبينة انه سيتم فرض غرامة قدرها 50 الف دينار للمخالفين بشأن ذلك.

حالات شفاء

وفي بابل، قال مدير دائرة الصحة الدكتور محمد هاشم الجعفري لمراسلة “الصباح” جنان الاسدي، ان الدائرة سجلت ارتفاعا في اعداد المتعافين من الفيروس بعد شفاء خمس حالات ليصل عددهم الى 35 حالة.

وتابع ان تلك الحالات تلقت بروتوكولاً علاجيا في الردهة الوبائية في مستشفى الحلة التعليمي، مؤكدا ان المحافظة وعلى مدى اسبوع كامل لم تسجل اية اصابة جديدة بالفيروس.

وأضاف ان المحافظة كانت قد سجلت عددا من الاصابات التراكمية بواقع 47 حالة وان عد الراقدين في المستشفى تحت الحجر الصحي هم 12 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المشتبه بها ثماني حالات وهم قيد الفحص.

اما في اربيل فقد أعلنت دائرة الصحة تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من كورونا.

حجر إلزامي

وفي الانبار، ذكرت دائرة الصحة في بيان صحفي، انه سيتم حجر الوافدين من الخارج في اماكن الحجر الصحي التابعة للدائرة وليس حجرا منزليا، ولمدة 14 يوما.

ونوهت بانه ستتم إحالة الوافد الذي يمتنع عن الحجر الصحي الى المحاكم المختصة، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار، مؤكدة أن جوازات العائدين من جميع الدول سيتم حجزها لدى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة من دون استثناء، وعدم إعادتها إليهم إلا بعد استكمال اجراءات الحجر والفحص الصحي.

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