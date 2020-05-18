مسح أراض جديدة في النجف لتوزيعها بين المستحقين

2020/05/18 | 00:32

النجف الاشرف / حسين الكعبي

أنجزت اللجان الفنية التي شكلتها الحكومة المحلية في النجف ، المرحلة الأولى من مسح الأراضي التي من المزمع توزيعها بين مختلف شرائح المجتمع .



وقال محافظ النجف لؤي الياسري في حديث لـ”الصباح”: ان عمليات المسح التي نفذتها اللجان الفنية كانت للأراضي القريبة من المجمعات السكنية الاستثمارية شمال مركز محافظة النجف، مشيرا الى ان عملية المسح تأتي ضمن خطة المحافظة لفرز قطع اراض سكنية جديدة لتوزيعها بين أسر الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش والحشد الشعبي والداخلية، اضافة الى الملاكات الصحية ومختلف شرائح المجتمع المستحقة.



واوضح الياسري ان الحصول على قطعة أرض سكنية هو حق من حقوق المواطن ، وأن الحكومة المحلية في النجف عازمة على توفير هذا الحق للقضاء على ازمة السكن في المحافظة، مبينا ان العمل مستمر من قبل دائرتي البلدية والتخطيط العمراني لفرز اراض جديدة لتوزيعها بين الشرائح المشمولة.

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