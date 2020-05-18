الرئاسات الثلاث تبارك لـ الصباح } ذكرى تأسيسها

2020/05/18 | 01:36

بغداد/ الصباح

هنأتْ الرئاساتُ الثلاثُ والقياداتُ السياسيةُ والأمنيةُ والشخصياتُ البرلمانيةُ والتربوية، صحيفة الصباحِ في الذكرى السابعةِ عشرةَ لتأسيسِها، وأكدتْ تلكَ الشخصيات التي بعثتْ ببرقياتِ تهنئةٍ وباقاتِ ورد إلى مقر الصحيفة أن الصباح أثبتت بمهنيتها العالية وأدائها المحترف أنها المنبر والفضاء الحر للكلمة الصادقة في العراق الديمقراطي الذي تنفس هواء الحرية، وأكد المهنئون أن الصباح واصلت مشوارها المهني بكل حيادية في نقل الخبر والحقيقة رغم كل الظروف التي مر ويمر بها البلد، وأنها تمثل وستبقى صوت الوطن والمواطن.

وتلقت صحيفة الصباح باقة ورد من رئيس

الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما تلقت باقة ورد وتهنئة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وهنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسرة الصحفية في الصباح بمناسبة الذكرى السابعة عشرة على صدورها، وقال في برقية تهنئة بالمناسبة: إن "صحيفة الصباح وأسرتها العاملة وعلى مدى سبعة عشر عاماً سجلت دوراً متميزاً من أجل إعلاء الكلمة الحرة وإشاعة روح التضامن والسلم الأهلي، في ظل الظروف الصعبة التي واجهها العراق".



وتمنى الحلبوسي "لكل العاملين فيها دوام الموفقية والتطور؛ لتأكيد مفهوم الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة".

بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في تهنئة بالمناسبة: "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لإدارة وكادر صحيفة الصباح بمناسبة ذكرى تأسيسها السنوية، متمنين لهم كل التوفيق والمزيد من التألق والتميز والابداع".

وأكد الكعبي، ان "صحيفة الصباح تثبت لنا ولكل متابعيها أنها الصحيفة الوطنية التي تعمل بجد على نقل مشكلات المواطن وهمومه وتطلعاته، ورصد الأحداث المهمة والفاعلة وذات التأثير أينما كانت".

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، اشاد في برقية تهنئته إلى رئيس التحرير وجميع الصحفيين والعاملين في الصباح، بالخطاب الوطني الجامع في تغطية الأحداث.

وتمنى حداد في برقية التهنئة لكادر الصباح المزيد من النجاح والتألق والتقدم في عالم الصحافة، داعياً الى "تكثيف العمل و بذل المزيد من الجهود لمواكبة الأخبار والمستجدات على الساحة العراقية،لا سيما في هذه المرحلة الصعبة وتداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية، مما يتطلب جهودا استثنائية للسلطة الرابعة في تعزيز الخطاب الوطني الجامع في تغطية الأحداث.

كما تلقت الصحيفة برقية تهنئة من رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، جاء فيها: "نتقدم بوافر التهاني لصحيفة الصباح والفريق الصحفي العامل فيها بالذكرى السنوية لتأسيسها، ولا يسعنا في هذه الذكرى إلا استذكار المسيرة الكبيرة لهذه الصحيفة والملاكات والإدارات المتعاقبة عليها".

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هنأ كادر ورئيس تحرير صحيفة الصباح بمناسبة حلول ذكرى تأسيسها، متمنياً لهم "تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في خدمة القلم الحر والكلمة الصادقة والمنبر الاعلامي الوطني".

وتقدم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بالتهنئة لكادر الصباح بمناسبة الذكرى الـ "17" لتأسيسها، متمنياً لهم "المزيد من النجاحات في عملهم المهني لخدمة البلد وإيصال صوت المواطنين".

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