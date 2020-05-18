الرئاسات تبارك ذكرى تأسيس الصباح

2020/05/18 | 01:36

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب وشيماء رشيد

هنأت الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية والأمنية والشخصيات البرلمانية والتربوية، صحيفة الصباح في الذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وأكدتْ تلك الشخصيات التي بعثت ببرقياتِ تهنئة وباقات ورد إلى مقر الصحيفة أن الصباح أثبتت بمهنيتها العالية وأدائها المحترف بأنها المنبر والفضاء الحر للكلمة الصادقة في العراق الديمقراطي الذي تنفس هواء الحرية، وأكد المهنئون أن الصباح واصلت مشوارها المهني بكل حيادية في نقل الخبر والحقيقة رغم كل الظروف التي مر ويمر بها البلد، وأنها تمثل وستبقى صوت الوطن والمواطن.

وتلقت صحيفة الصباح باقة ورد من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما تلقت باقة ورد وتهنئة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وهنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسرة الصحفية في الصباح بمناسبة الذكرى السابعة عشرة على صدورها، وقال في برقية تهنئة بالمناسبة: إن "صحيفة الصباح وأسرتها العاملة وعلى مدى سبعة عشر عاماً سجلت دوراً متميزاً من أجل إعلاء الكلمة الحرة وإشاعة روح التضامن والسلم الأهلي، في ظل الظروف الصعبة التي واجهها العراق".



وتمنى الحلبوسي "لكل العاملين فيها دوام الموفقية والتطور؛ لتأكيد مفهوم الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة".

كما بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان برقية تهنئة الى صحيفة الصباح قال فيها: "يتقدم مجلس القضاء الاعلى بازكي التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السابعة عشرة على تاسيس جريدة الصباح الغراء متمنين لكم التقدم والنجاح المستمر لاداء رسالتكم الاعلامية النبيلة.

صحيفة الوطن

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في تهنئة بالمناسبة: "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لإدارة وكادر صحيفة الصباح بمناسبة ذكرى تأسيسها السنوية، متمنين لهم كل التوفيق والمزيد من التألق والتميز والابداع".

وأكد الكعبي، ان "صحيفة الصباح تثبت لنا ولكل متابعيها أنها الصحيفة الوطنية التي تعمل بجد على نقل مشكلات المواطن وهمومه وتطلعاته، ورصد الأحداث المهمة والفاعلة وذات التأثير أينما كانت"، وختم بقوله: "أمنياتنا أن تبقى (الصباح) مصدراً موثوقاً كما عهدناها دوماً، وأن يتسع نطاق أنشطتها يوماً بعد يوم".

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، اشاد في برقية تهنئته إلى رئيس التحرير وجميع الصحفيين والعاملين في الصباح، بالخطاب الوطني الجامع في تغطية الأحداث.

وتمنى حداد في برقية التهنئة لكادر الصباح المزيد من النجاح والتألق والتقدم في عالم الصحافة، داعياً الى "تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود لمواكبة الأخبار والمستجدات على الساحة العراقية،لا سيما في هذه المرحلة الصعبة وتداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية، مما يتطلب جهودا استثنائية للسلطة الرابعة في تعزيز الخطاب الوطني الجامع في تغطية الأحداث ونشر التوعية في المجتمع ومساندة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية لتجاوز محنة كورونا".

قيادات سياسية

كما تلقت الصحيفة برقية تهنئة من رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، جاء فيها: "نتقدم بوافر التهاني لصحيفة الصباح والفريق الصحفي العامل فيها بالذكرى السنوية لتأسيسها، ولا يسعنا في هذه الذكرى إلا استذكار المسيرة الكبيرة لهذه الصحيفة والملاكات والإدارات المتعاقبة عليها، مع تأكيدنا المستمر بإبقائها صحيفة للدولة العراقية والمصدر الخبري المتميز للقارئ العراقي، خالص التهاني للصباح وأسرتها التحريرية وكل عام وهي بخير".

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هنأ كادر ورئيس تحرير صحيفة الصباح بمناسبة حلول ذكرى تأسيسها، متمنياً لهم "تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في خدمة القلم الحر والكلمة الصادقة والمنبر الاعلامي الوطني".

وتقدم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بالتهنئة لكادر الصباح بمناسبة الذكرى الـ "17" لتأسيسها، متمنياً لهم "المزيد من النجاحات في عملهم المهني لخدمة البلد وإيصال صوت المواطنين".

رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، هنأ الصباح في عيدها الأغر، و"تمنى لها النجاح والتألق في أداء رسالتها الإعلامية في خدمة العراق عبر التمسك بالمهنية في الأداء، والإصرار على منهج وطني أصيل".

وقال وزير التخطيط الدكتور خالد بتال في برقية تهنئة: "نبارك لجريدة الصباح الغراء الذكرى السنوية الـ (17) لتأسيسها، متمنين لها دوام النجاح وللعاملين فيها مزيداً من التألق والابداع في مجال الصحافة والاعلام".

وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوسش الركابي، قال في برقية مماثلة: "لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس صحيفة الصباح الغراء، نتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريك إلى كادر الصحيفة ولمسيرتها من أجل عراق معافى مزدهر ووطن شامخ وشعب يشعر بكرامة وحقه بالعيش الآمن، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح خدمة للقلم الحر والكلمة الصادقة والمنبر الاعلامي الشريف".

بدوره حيّا وزير الصحة الدكتور حسن التميمي "الصباح" في ذكرى تأسيسها، وقال: "كان ولا يزال عماد خطابها الحقيقة، ونقل الأخبار بمصداقية ومهنية، مستمدة قوتها من نهج وطني محكم، وشغف صحافيين وتقنيين وإداريين همهم إصدار جريدة تتميز بأخبارها وتقاريرها وتنوع مواضيعها".

وحيت هيئة الحشد الشعبي صحيفة الصباح بمناسبة ذكرى تأسيسها، وقدم وفد من الهيئة باقة ورد وبرقية تهنئة لإدارة وكادر الصحيفة، وجاء فيها: "تتقدم مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي بأزكى التهاني والتبريكات لصحيفة الصباح لمناسبة مرور الذكرى السابعة عشرة على تأسيسها، وفي الوقت الذي تثمن فيه المديرية جهود كادر الصحيفة بمواكبة انتصارات قوات الحشد الشعبي وتغطيتها بقواطع عمليات النصر، تتمنى لتلك الكوادر المزيد من التألق والإبداع والاستمرار على نهجها بنقل الحقيقة موازية كبريات الصحف الرسمية العربية والدولية".

صوت الحقيقة

كما تلقت "الصباح" تهنئة مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، وقال: "لا يسعني إلا أن أقدم أطيب التحيات مقرونة بأجمل الأمنيات الى الذوات العاملين كافة في هذا الصرح الثقافي والاعلامي الوطني المتميز"، وأضاف إن "صحيفة الصباح هي تعبير عن العراق المزدهر والمتطلع الى المستقبل، ومداد يجسد الكلمة ورمزيتها في حضارة بلاد الرافدين، وإنها الرابط بأول حرف خط على جدران التاريخ الإنساني في سومر، فألف تحية، وبالازدهار والعطاء المستمر".

عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء، قال في برقية تهنئة: "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى الزملاء العاملين في صحيفة الصباح الغراء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، متمنين لهم المزيد من الابداع والرقي لجميع العاملين فيها، ونسأل المولى العلي القدير أن تستمر الجريدة لتكون منبراً إعلامياً وطنياً حراً في سماء الإعلام العراقي".

بدوره، هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف كادر الصحيفة بقوله: "بمُناسَبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الصباح، أبعث أسمى التهاني، وأطيب الأمنيات وأنتم تُوقِدون شمعة في طريق تشييد إعلام وطنيّ صادق، سائلاً الله -جلَّ في عُلاه- أن يُوفّقكم في مسعاكم لخدمة العراق الحبيب، ويُسدِّد خُطاكم في إيصال رسالتكم النبيلة لأبناء الوطن أجمع، وأن تكونوا صوت الحقيقة الهادر، والنبراس الذي يُزيل دياجير الزيف".

اللواء الركن ماجد فالح نعمة الموسوي قائد شرطة محافظة بغداد، أكد في برقية تهنئة، ان "صحيفة الصباح رافقت الحقيقة وبحثت عنها وقدَّمتها لكل القراء، وخطت منذ خطواتها الأولى صوب الاحتراف والمهنية والحيادية، الصباح جمعت كل العراق بصفحاتها المنوعة"، وأضاف، إن "الصباح تفتح اليوم أول أعدادها في السنة الجديدة من عمرها المديد، وبهذه المناسبة نتمنى لها ولكادرها وقرائها وجميع العراقيين التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية والأمن والأمان".

كما بارك قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، ذكرى تأسيس الصحيفة، وقال: "لقد تميزت الصباح بالخطاب الوطني، ولقد بذل العاملون فيها منذ تأسيسها عام 2003 حتى يومنا هذا كل الجهود بمهنية صحفية عالية، وكان للصباح الدور الاساس في التنمية الثقافية ومساندة جهود مكافحة الارهاب وتأطير الخطاب الوطني العراقي".

مدير عام تربية البصرة الدكتور عبد الحسين سلمان، قال في تصريح خاص: "نهنئ أنفسنا والشعب والعراقي بذكرى تأسيس الجريدة الأولى للدولة الديمقراطية في العراق التي تشكلت بعد سقوط الدكتاتورية المقيتة"، وأضاف، "لقد أظهر خطاب الصباح الاعلامي المحلي والدولي؛ المهنية الصادقة للخبر والثقافات الراسخة بالمبادئ الوطنية والداعمة للمشروع الوطني".

وختم سلمان بالقول: "أبعث باقة ورد معطرة لرئيس وهيئة التحرير، وكل العاملين في الصحيفة ونبارك يوم صدور أول أعدادها، لتكون بصدورها علامة فاصلة لبناء الديمقراطية والاستقلال والسيادة".

احتفاء برلماني

وهنأ سياسيون العاملين في الصباح بذكرى تأسيسها، مؤكدين على الدور الريادي الذي تلعبه في رصد العديد من ملفات الفساد وكشف الحقيقة، اذ استطاعت أن تترك بصمة واضحة في العديد من المؤسسات لتكون بذلك أولى الصحف المحلية في الإعلام الحر.

عضو مجلس النواب سعران الأعاجيبي هنأ الصباح بذكرى تأسيسها، مؤكداً على المهنية العالية التي يتمتع بها العاملون في نقل الحقائق من دون تزييف، متمنيا لهم دوام التألق.

وقال الاعاجيبي لـ "الصباح": "كل الحب والتقدير للعاملين في الصحيفة بذكرى تأسيسها، حيث عودتنا هذه الصحيفة على نقل كل ما هو جديد وحصري في جميع المجالات سواء السياسية أو الثقافية أو الفنية"، مؤكداً ان "الصباح تعد أولى الصحف التي تتميز برونقها ومصداقيتها وموضوعيتها".

وأضاف، إن "الصباح ومنذ تأسيسها، خطت لها طريقا خاصا في نقل الاخبار يختلف عن باقي الصحف بعيداً عن الميول الشخصية"، منوها الى "الموضوعية والحيادية في طرح الملفات، فضلا عن عدم التحيز لفئة دون أخرى وفتح المجال أمام جميع الكتل واللجان البرلمانية في طرح مشكلاتهم والاستماع لآرائهم".

الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب كاطع نجمان الركابي، ان الصباح من الصحف الرائدة والتي خطت طريقها بمهنية عالية من دون تحيز لجهة دون اخرى.

وقال الركابي في تصريح لـ "الصباح": نهنئ كادر الصباح على ما يبذلونه من مجهود في نقل الحقائق، خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها البلد من وضع اقتصادي وصحي صعب، ومع ذلك نجدهم مثابرين في نقل الاخبار من دون انقطاع".

وتابع: إن "الصباح ترصد كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وهو أمر مهم وجيد ودليل على التنوع في مواضيعها"، مشيرا الى "المجهود الكبير في رصد الاحداث لنقلها للمواطن أولا بأول".

من جانبها، عبرت عضو مجلس النواب بهار محمود عن مشاعرها الطيبة تجاه العاملين في جريدة الصباح ابتداءً من رئيسها ومروراً بجميع كوادرها، متمنية لهم دوام الموفقية والتألق الدائم والنجاح المتواصل لكي يحافظوا على رصانتها وتميّزها وأمانتها للمهنة الراقية.

وقالت محمود في تصريح لـ "الصباح": إنه "رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد؛ إلا أننا نجد صحيفة الصباح تطل علينا كل صباح كعادتها بمواضيعها المهمة والشيقة والتي تهم الشارع العراقي مما جعل لها بصمة مميزة بين الصحف والوكالات ووسائل الاعلام".

وأضافت، إن "صحيفة الصباح من الوسائل الإعلامية والصحفية التي تعبر عن وجهة نظر العراق بكافة طوائف وأشكاله من جنوبه الى شماله بعيدا عن الأبعاد الإقليمية والدولية وتعمل بالنفس العراقي".

النائب ممثل مكون الصابئة المندائية نوفل الناشئ، عدّ "صحيفة الصباح منجز حضاري بعد التحرر من الدكتاتورية"، متمنيا لها "المزيد من التقدم والتطور في العمل الصحفي والمضي بحيادية وبمهنية، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العراق ويتطلع الى حكومة خدمات تدعم وتساند المواطن".

ولفت الناشئ الى "أهمية أن تدعم الدولة الصباح لتوازي أهم الصحف العربية والعالمية، لأنها أول صحيفة ناطقة بكلمة الحرية والديمقراطية بشكل فعلي في المنطقة بعد رحيل الدكتاتورية".

من ناحيته، بارك عضو لجنة الثقافة النيابية بشار الكيكي صحيفة الصباح عيدها السابع عشر، مؤكداً "أهميتها في ميدان الصحافة والإعلام ومواكبتها العملية السياسية بشكل مهني وتسليطها الضوء على كل نشاطات السلطات الثلاثة".

وأكد الكيكي في تصريح لـ "الصباح"، إن "تغطية الصحيفة لكل نشاطات الدولة والحكومة ونقلها الحقيقة بشكل مفصل ودقيق، أثبتت قدرتها ومهنيتها ومصداقيتها، لذلك تعد مصدر الخبر الحقيقي".

وأشار إلى أن "دور الصباح كان حيادياً في نقل الاخبار وتعاملت بشكل مهني، إضافة الى قدرة الصحفيين فيها على تسليط الضوء على كل الأحداث السياسية وفي كل الحكومات بمهنية عالية وبمصداقية وشفافية"، مبيناً إن "الصباح بعملها المهني في نقل أخبار كل المكونات العراقية، تعد البيت الجامع لكل أطياف الشعب العراقي".

من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، إن "ولادة الصباح؛ دليل التغيير المهم من عصر دكتاتوري الى نهج وطني ديمقراطي، ويعد أول تغيير باتجاه نقل الحقيقة بشفافية ومهنية، والذي يعد تغيراً مهماً للعراقيين".

وأكد النائب عليوي لـ "الصباح"، إن "إطلالة الصحيفة فجر كل يوم بأخبارها السياسية والرياضية ومتابعتها الدقيقة من خلال جميع أقسامها، دليل أهمية إصدارها الشامل لكل هذه الأخبار في كل قطاعات الدولة وفي نقل الاحداث والاخبار بشكل مهني ودقيق"، مبيناً إن "الصحيفة وموادها المحررة تمثل أرشيفاً يسجل مرحلة مهمة من تاريخ العراق الديمقراطي".

فيما تمنت النائب المستقلة ندى شاكر جودت لصحيفة الصباح "الاستمرارية بعملها الصحفي المهم في نقل الاحداث والتقارير السياسية الرياضية والاجتماعية والثقافية بمهنية عالية من خلال مراسليها الذين يتمتعون بمهنية عالية ومصداقية في نقل التصريحات السياسية والمتابعات البرلمانية للقوانين".

وأكدت جودت في تصريح لـ "الصباح"، على "أهمية الصحيفة وتميزها بكل أخبارها، لذلك تعد نتاج مرحلة ديمقراطية مهمة من تاريخ العراق"، مبينة إن "صحيفة الصباح سباقة في كل الميادين الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونقل الأحداث بشكل مهني وشفاف، لذلك يجب أن يستمر دعمها من الدولة كونها تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته".

وأضافت، إن "الصباح هي الصحيفة التي تمثل الدولة وتعبر عن آرائها، وتنقل كل المقررات التي تصدرها السلطات الثلاثة، لذلك تعد الأولى في العراق، وهذا من خلال عملها بمصداقية وبمهنية".

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