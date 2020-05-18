«الأزمة النيابية» تبحث مشكلة تمويل القطاع الصحي

2020/05/18 | 01:36

بغداد/ الصباح

أكدَ النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النوابِ، حسن الكعبي، انَ اغلبَ المؤسساتِ الصحيةِ سواء في بغدادَ او بقيةِ المحافظاتِ بدأتْ بفقدانِ قدرتِها على تأمينِ خدماتِها الطبيةِ والعلاجيةِ للمواطنينَ بسببِ انعدامِ التخصيصاتِ المالية.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان الاعلامي، وتلقته “الصباح” ان “الكعبي ترأس أمس الاجتماع الثاني عشر لخلية الازمة النيابية بحضور وزيري المالية علي عبد الامير علاوي ، ووزير الصحة د.



حسن التميمي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ومقرر خلية الازمة د.



جواد الموسوي وعدد من النواب”.

وقال الكعبي خلال الاجتماع،: ان “سبب استضافة وزيري المالية والصحة والكادر المتقدم في الوزارتين، هو لإيجاد حل لمشكلة النقص الحاد في العلاجات والمستلزمات الطبية والعلاجية ليس فقط لمواجهة جائحة كورونا، بل لان اغلب المؤسسات الصحية سواء في بغداد او بقية المحافظات بدأت بفقدان قدرتها على تأمين خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بسبب انعدام التخصيصات المالية” مؤكدا ان هناك شرائح عدة لا يمكن اهمال تأمين علاجاتها مثل امراض السرطان والعجز الكلوي واللوكيميا وغيرها .

واكد رئيس خلية الازمة النيابية، “الاتفاق على جملة توصيات سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، منها منح وزارة الصحة اولوية عاجلة في عمليات صرف التخصيصات المالية، ومنح صلاحيات اوسع للمحافظات “.

بدوره اوضح وزير المالية، ان وزارته منحت القطاع الصحي اولوية من حيث صرف التخصيصات سواء الحكومية او المنح والمساعدات، مؤكدا ان الحكومة شكلت خلية ازمة اقتصادية لبحث تداعيات الازمة المالية ورفع مقترحاتها لرئيس الوزراء وستعقد اول اجتماعاتها اليوم الاثنين .

كما نوه وزير الصحة حسن التميمي، بان الاجتماع انتهى بفتح قناة مباشرة ما بين وزارته ووزارة المالية لمنحها اولوية في عمليات التخصيص واتمام العقود للحد من التأخير الذي سيؤثر في طبيعة الواقع الطبي والصحي في بلدنا الذي يعيش ازمة خطيرة ممثلة بجائحة كورونا”.

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