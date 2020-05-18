العراق.. هيكلة جديدة لهيئة الحشد تخلو من منصب نائب الرئيس

2020/05/18 | 15:29

اخبار السعودية )- أعلن رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، أنه سيتم اعتماد هيكلة جديدة ستطبق على الهيئة وستنفذ في الأيام المقبلة.كما أكد الفياض، في لقاء تلفزيوني، أن عبد العزيز المحمداوي، المُلقب بـ"أبو

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