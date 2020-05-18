درجال: « الصباح » مؤطرة بالمهنية والموضوعية

2020/05/18 | 23:04

بغداد/ الصباح الرياضي

هنأ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ملاكات جريدة “الصباح” لمرور سبعة عشر عاما على تأسيسها، وجاء في نص برقية التهنئة «يسرني أن أتقدم بالتهاني والتبريكات لملاكات جريدة “الصباح” جميعا بمناسبة مرور الذكرى الـ17 على تأسيسها ونتمنى لها مزيدا من الانتشار والتقدم لأداء رسالة الصحافة في البناء الديمقراطي والمعرفي بجميع المجالات التي ابدعت فيها كمنبر اعلامي حر له مكانته المتميزة في ميدان الصحافة والاعلام مؤطر بالمهنية والموضوعية بشكل يومي وانضباط ومسؤولية يشهد لها الجميع كما نرجو لجميع العاملين فيها التوفيق والنجاح” .

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