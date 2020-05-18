العمل : إطلاق راتب المعين المتفرغ حال إكمال إجراءات الصرف

2020/05/18 | 23:36

بغداد / اسراء السامرائي

كشفتْ وزارةُ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ عنْ انهُ سيتمُ اطلاقُ راتبِ المعينِ المتفرغِ حالَ اكمالِ جميعِ الاجراءاتِ القانونيةِ والمالية الخاصة بعملية الصرف.

وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي لـ»الصباح»: ان الهيئة استكملت جميع الاجراءات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بصرف راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا (الملحق)، والمستفيدين من مصرف الرشيد، وسوف يتم اطلاق الراتب حين استكمال الإجراءات المصرفية الخاصة بالمصارف التي تتعامل

معها الهيئة.

وأكد انه تم تسليم ملفات الدفع الى المصارف من أجل الصرف عن طريق الدفع الإلكتروني عبر مصارف الرافدين، والرشيد، واشور.

من جانب اخر، ذكر التميمي ان الهيئة اجرت تنسيقاً مع منظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ برامج مشتركة للنهوض بواقع ذوي الإعاقة ، خاصة ما يتعلق منها بامكانية التعاون لدعم دار المشردات من خلال برامج التأهيل الفنية لتمكين النساء اقتصاديا وخاصة من ذوات الاعاقة لزجهن في سوق العمل ودمجهن في المجتمع.

وشدد التميمي على ضرورة التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والعمل معها كفريق واحد، من اجل النهوض بواقع شريحة ذوي الاعاقة من خلال برامج الدعم

المشتركة .

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