تربية بابل تحدد بداية حزيران موعدا لامتحانات الطلبة

2020/05/18 | 23:36

بابل / فاضل علي

حددتْ المديريةُ العامةُ لتربيةِ محافظةِ بابلَ الثالثَ منْ حزيرانَ المقبلِ موعدا لاداءِ امتحاناتِ الموادِ المتبقيةِ من نهاية الكورس الاول للصفوف غير المنتهية ونصف السنة.



وقالت المديرية انه تم استحصال موافقة محافظ بابل وخلية الازمة في المحافظة على هذا الاجراء الذي جاء لعدم تمكن طلبة بعض المراحل من اكمال اداء امتحانات نصف السنة والتي تبقى منها مادتان.واكدت المديرية على اعتماد شروط السلامة العامة حسب مقررات وتوصيات خلية الازمة خلال الامتحانات، اضافة الى ان يكون الامتحان لمرحلة واحدة فقط في كل مدرسة في اليوم الواحد لضمان عدم تزاحم الطلبة، على ان يتم لاحقا ابلاغ ادارات المدارس بجميع التفاصيل التي تخص اداء الامتحانات .

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