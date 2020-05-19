الكاظمي: العراق أكبر من التحديات

2020/05/19 | 01:12

بغداد / خاص بالصباح

دعا رئيسُ مجلسِ الوزراءِ مصطفى الكاظمي، الكتل السياسية في البرلمانِ إلى المساعدةِ في استكمالِ التشكيلة الوزارية عبرَ التصويتِ على قائمةِ المرشحين للوزارات الشاغرة.

كاشفاً في مقال خص به "الصباح" عن مقدار التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريته في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد وجذب من قبل البعض، وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة.

وبين الكاظمي في مقاله إدراكه للتركة الثقيلة التي تواجهه عند تصديه لواجبه في جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد،وكذلك عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية،بينما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الإداري والمالي، مؤكداً أنه ورغم كل شيء "إلا أن العراق يبقى أكبر من كل التحديات التي تواجهه".

وكشف رئيس الوزراء أنه لم يجد وهويتسلم المسؤولية "إلّا خزينة شبه خاوية!"، مؤكداً انه "ليس أمامنا سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر"، محدداً مهام حكومته بعدة نقاط وأبرزها "تأمين كل ما يلزم لاجراء الانتخابات في أقرب وقتٍ ممكن"...

التفاصيل في مقال رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي

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