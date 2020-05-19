وزير الصحة لـ «الصباح»: ست مناطق في بغداد تحت الحظر الكامل

2020/05/19 | 01:12

بغداد / شذى الجنابي

اعلنَ وزيرُ الصحةِ والبيئةِ الدكتور حسن التميمي البدءَ بتنفيذِ الحظرِ المناطقي التامِ اعتبارا من يومِ غد ٍالاربعاء ولمدةِ اسبوعين في مدينةِ الصدر، الحبيبية ، الكمالية ، الحرية ، الشعلة ، والعامرية، وسيتزامن معه تنفيذ اكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات التي سيتم تحديدها خلال ايام عيد الفطر للحد من تفشي فايروس كورونا في البلاد.



وكشف وزير الصحة والبيئة الدكتورحسن التميمي لـ " الصباح"، عن البدء بتنفيذ الحظر المناطقي التام اعتبارا من يوم غد الاربعاء، ولمدة اسبوعين ولبعض القطاعات والمحلات في عدد من المناطق المؤشرة لدى دائرتي صحة الكرخ والرصافة وهي ، مدينة الصدر ، الحبيبية ، الكمالية ، الحرية ، الشعلة ، والعامرية، منوها الى انه سيتزامن معه تنفيذ اكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات مع عمليات التعفيروالتوعية الصحية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ،مديرية الدفاع المدني ، ،امانة بغداد، ووسائل الاعلام، مشيرا الى انه ستتخذ الاجراءات المشددة نفسها في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تاشير زيادة في اعداد الاصابات فيها وبناء على المواقف الوبائية اليومية .

واضاف كانت أعداد الفحوصات المختبرية في بداية الازمة محدودة بسبب صعوبة الحصول على "الكتات" لأن المنشأ الوحيد لها هومنظمة الصحة العالمية، مشيرا الى ان المساعدات من جمهورية الصين الشعبية ودول اخرى التي تضمنت اجهزة حديثة ومتطورة، والمعدات الخاصة بالفحوصات المختبرية ، والتقنيات الجزيئي " BCR" للكشف عن حالات الاصابة ساعدتنا بالكشف عن الاصابات، موضحا انه بجهود الملاكات الصحية حاليا وبالإمكانات التي وفرتها وزارة الصحة من افتتاح مختبر رقم 16 في البلاد ، وتوفير 500 ألف فحص مختبري وزعت بين المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات ستحدد ارقام حقيقية عن نسبة الإصابات.

ولفت التميمي إلى أن الوضع في بغداد أكثر تأثراً بالإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بتعليمات خلية الازمة ، مؤكدا ان رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظرالجزئي ادى الى ارتفاع عدد الاصابات، مؤكدا ان وزارته كانت معترضة منذ البداية على رفع الحظرالكلي الى جزئي ما تسبب بمشكلات كثيرة ادت الى انتشار فيروس كورونا بشكل اكبر في جميع محافظات البلاد.

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