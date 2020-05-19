اجتماع حكومي موسع لبحث استعدادات التعداد السكاني

2020/05/19 | 01:12

بغداد / حازم محمد حبيب

تعتزمُ وزارةُ التخطيطِ الاسبوعَ الحالي بالتنسيقِ معَ الجهاتِ المعنيةِ ألاخرى عقدَ اجتماع موسع للوقوف على تفاصيل ومعوقات التعداد السكاني، فيما أفصح الوزير خالد بتال، عن وجود مساع حثيثة لتطبيق القوانين التي تساهم بزيادة واردات الدولة.

وقال الوزير بتال في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان الحكومة تعمل على تطبيق الكثير من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وفي الوقت نفسه تسهم بزيادة واردات الدولة لاسيما في هذا الظرف

الصعب.

واضاف ان من بين تلك القوانين، قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب على الشركات العاملة في العراق مثل شركات الهاتف النقال وجميع الأمور المتعلقة بالضرائب وغيرها وتُضمينها في قانون الموازنة الاتحادية.

وبشأن إجراء التعداد السكاني أكد وزير التخطيط، أن الأسبوع الجاري سيشهد انعقاد اجتماع لمناقشة ملف اجراء التعداد السكاني مع اللجنة المعنية للوقوف على تفاصيل العمل ومعوقاته، مشيرا إلى ان الاجتماع سيتعرف على الاستعدادات التي تم التوصل اليها مع تلك اللجان، يمكن من خلالها توضيح بعض التفاصيل بما يتعلق بهذا الملف.

ولفت بتال، الى ان هذا الملف يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة لايمكن توفيرها حاليا.

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