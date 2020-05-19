مصادر أمنية: سقوط صاروخ بمحيط سفارة أميركا في بغداد

2020/05/19 | 02:20

اخبار السعودية )- سقط صاروخ ليل الإثنين إلى الثلاثاء في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحضين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه

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