هجوم جديد في محيط السفارة الأميركية ببغداد

2020/05/19 | 03:22

اخبار السعودية )- سقط صاروخ ليل الإثنين إلى الثلاثاء في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحضين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.وأفاد بيان خلية الإعلام الأمني بسقوط صاروخ كاتيوشا على أحد البيوت

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