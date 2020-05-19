صحافية تعرضت للخطف تخاطب الكاظمي: قيدت أمام أولادي

2020/05/19 | 09:03

اخبار السعودية )- بعدما وجّهت حديثها قبل أيام عبر تغريدة لها في تويتر إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شارحة حال سجن كانت اعتقلت فيه، إثر إعلان الأخير ضمانه التزام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والمظاهرات،

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