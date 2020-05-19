"الزم حدودك خامنئي".. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!

2020/05/19 | 09:34

اخبار السعودية )- شهدت الساحة العراقية خلال الساعات الماضية دعوات تطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بوقف تدخلاته في العراق، وذلك بعد يوم على إعلانه أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستهزمان في العراق وسوريا، وسينتصر "محور

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