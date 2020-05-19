كنز معلومات.. ملايين المكالمات تفضح فظائع داعش

2020/05/19 | 11:38

اخبار السعودية )- لا يحتاج الآلاف من المدنيين سواء في العراق أو سوريا على أدلة لمعرفة هول الفظائع التي ارتكبت خلال سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في البلدين.فهم اكتووا بنار جرائمه، عاشوها، رأوها بأم العين، فقدوا اخوة

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