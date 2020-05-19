الموقف الوبائي اليوم: 57 إصابة جديدة و4 حالات وفاة وشفاء 56 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (57) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: 26
بغداد/ الكرخ: 20
مدينة الطب: 5
البصرة: 4
النجف: 1
السليمانية: 1
- الشفاء: 56 حالة ، وكما يلي:
بغداد / الكرخ: 32
مدينة الطب: 6
البصرة: 5
صلاح الدين: 2
كربلاء: 7
ذي قار: 2
ميسان: 1
الانبار: 1
- الوفيات: 4 حالات موزعة كالتالي:
حالة في بغداد/ الكرخ
حالتان في مدينة الطب
حالة في كربلاء
مجموع الإصابات : 3611
مجموع حالات الشفاء: 2366
الراقدين الكلي: 1114
مجموع الوفيات: 131
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 57 إصابة جديدة و4 حالات وفاة وشفاء 56 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 57 إصابة جديدة و4 حالات وفاة وشفاء 56 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).