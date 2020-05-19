الموقف الوبائي اليوم: 57 إصابة جديدة و4 حالات وفاة وشفاء 56 مصاباً

2020/05/19 | 19:00

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (57) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 26

بغداد/ الكرخ: 20

مدينة الطب: 5

البصرة: 4

النجف: 1

السليمانية: 1

- الشفاء: 56 حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: 32

مدينة الطب: 6

البصرة: 5

صلاح الدين: 2

كربلاء: 7

ذي قار: 2

ميسان: 1

الانبار: 1

- الوفيات: 4 حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتان في مدينة الطب

حالة في كربلاء

مجموع الإصابات : 3611

مجموع حالات الشفاء: 2366

الراقدين الكلي: 1114

مجموع الوفيات: 131

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