2020/05/19 | 23:16

بغداد / الصباح

أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية، أحد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المهندس الخبير فاضل محمد كاظم، استئناف الملاكات الهندسية والفنية في الشركة، العمل بمشروع إعادة تأهيل الجسر الكونكريتي في محافظة ذي قار.

وأضاف المدير العام في تصريح لـ"الصباح" أن "الشركة باشرت قبل أيام أعمال الصيانة، إذ تم قطع الجسر لغرض المباشرة بأعمال

التكسير".

وأشار الى "ضرورة تعاون الأهالي ودائرة الطرق والجسور والدوائر الخدمية في المحافظة كافة، مع ملاكات الشركة لانجاز العمل بأسرع وقت ممكن".

وأوضح أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى تم فيها إنشاء جسر حديدي بديل بطول 248 مترا وبعرض 8 أمتار، أما المرحلة الثانية فتشمل إزالة ورفع السقف الكونكريتي بطول 330 مترا، وصب خرسانة مسلحة ومعالجة تشققات الأجزاء الكونكريتية على طول الجسر بالقبعات والأعمدة، فضلا عن تأهيل السياج الحديدي والواجهات الجانبية

والمماشي".

وبين كاظم "يبلغ طول الجسر الكونكريتي مع المقتربات 800م وبعرض 21م وباشراف من جانب مديرية طرق وجسور ذي قار، والجدير بالذكر أن الجسر الكونكريتي من الجسور المهمة في محافظة ذي قار ويربط بين صوبي مدينة الناصرية، وتسعى شركة المعتصم العامة لانجاز المشروع بمواصفات فنية

دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتصم العامة تستأنف العمل بمشروع تأهيل جسر ذي قار ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعتصم العامة تستأنف العمل بمشروع تأهيل جسر ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).