لجنة لإنجاز معاملات ضحايا النظام المقبور

2020/05/19 | 23:48

بغداد / وفاء عامر

شكلتْ مؤسسة الشهداء لجنة مشتركة مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة لتسريع انجاز معاملات الضحايا من فئات جرائم النظام المقبور والارهاب والعمليات العسكرية والحشد

الشعبي.

وذكر رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» ان المؤسسة وفي اطار اجراءاتها لتسريع انجاز معاملات المواطنين وحصولهم على جميع مستحقاتهم بما فيها حقوقهم التقاعدية شكلت لجنة مشتركة مع الهيئة الوطنية للتقاعد لايجاد حلول للمشكلات التي تعيق انجاز المعاملات التقاعدية للضحايا من فئات جرائم النظام المقبور والارهاب والعمليات العسكرية والحشد الشعبي.

واردف ان اللجنة ستتابع كذلك نسب انجاز مبالغ المعاملات التعويضية لمكافأة نهاية الخدمة للشهداء والمصابين من موظفي الدولة والشرطة والجيش والحشد الشعبي، مبينا ان هيئة التقاعد ماضية بالسرعة الممكنة لإنجاز المعاملات الخاصة بالمصابين الذين تبلغ نسب عجزهم 29 بالمئة فما فوق ممن صادقت المؤسسة على معاملاتهم بحسب قانونها لصرف المبالغ التعويضية لهم.

واشار عويد الى ان اجتماعات مستمرة بين المؤسسة والهيئة لإيجاد الخطط اللازمة لتيسير انجاز المعاملات، منوها بأن الهيئة خاطبت وزارة المالية لتزويدها بالتمويل اللازم لصرف المستحقات وعدم توقفها، كاشفا في السياق نفسه عن مساعي الهيئة لتعظيم مواردها من خلال الاستثمار.

وتابع ان المؤسسة دعت الى متابعة مشاريعها الاستثمارية من اجل تسريعها وانجازها وحل المشكلات التي تواجهها بالسرعة الممكنة، فضلا عن السعي لإيجاد مشاريع جديدة حرصا على ايفائها بمستحقاتها تجاه الشهداء وعدم توقفها في خضم الازمة المالية التي تعاني منها البلاد.

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