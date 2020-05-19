مراقبة الأمراض الوبائية للحيوانات في 3 محافظات

2020/05/19 | 23:48

بغداد / علا ثامر

باشرتْ دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة مشروعا لتحسين خدمات الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة FAO التابعة للأمم المتحدة وضمن ثلاث محافظات كمرحلة اولى.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور ثامر حبيب حمزة في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان دائرته شرعت بالتعاون مع منظمة (FAO) بمشروع لتحسين خدمات الصحة الحيوانية والمتضمن مراقبة الامراض الوبائية في محافظات البلاد.

وأضاف انه ترأس اجتماعاً بهذا الشأن بمقر الدائرة وتمت مناقشة توصيات الاجتماعات التي عقدت سابقاً بمقر منظمة (FAO) برئاسة مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود وحضرها عن جانب المنظمة ممثلها في بغداد.

وأوضح حمزة ان المشروع يستمر لمدة عامين وينفذ على مرحلتين، تشمل الاولى منه ثلاث محافظات هي الأنبار ونينوى ودهوك، بينما تشمل الثانية منه باقي المحافظات، مبينا ان منظمة (FAO) ابدت استعدادها لتقديم الخدمات اللازمة وتدريب الملاكات البيطرية على التشخيص الحقلي والمختبري والإنذار المبكر عن الامراض والأوبئة.

واردف ان المنظمة وافقت ايضا على توفير مستلزمات الإنذار المبكر، مع التدريب عليها، والاتفاق على إقامة ورش توعوية، اضافة الى تقييم قانون الصحة الحيوانية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) منوها بانه سيتم ربط النتائج بشكل وثيق بمصفوفة الاطار المنطقي للمشروع والاهداف المحددة.

واشار مدير دائرة البيطرة الى جهود دائرته الحثيثة للتطوير والتعاون مع المنظمات الدولية (FAO , OIE , WHO ) التي افصح عن انها تشيد على الدوام بأداء دائرته، مؤكدا ان دائرته تطبق برامج وخططا تعمل بشكل فاعل على تطوير ملاكاتها البيطرية بما يسهم اخيرا في تقديم افضل الخدمات البيطرية للمربين والمزارعين اضافة الى المحافظة على الثروة الحيوانية كأحد مصادر الدخل والاقتصاد الوطني.

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