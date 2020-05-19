العمل: تأخر صرف رواتب العمال المضمونين لأسباب مصرفية

2020/05/19 | 23:48

بغداد / الصباح

أرجعتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأخر صرف رواتب العمال المضمونين الى اسباب مصرفية.



وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وكالة في الوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص ادلى به لـ «الصباح»: ان الملاكات الادارية والقانونية في الدائرة استكملت جميع اجراءات صرف رواتب العمال المضمونين، علاوة على انه تم بعد ذلك ارسال الإشعار إلى مصرف الرافدين خلال الاسبوع الماضي.



واضاف انه كان من المؤمل ان يتم صرف الرواتب الخاصة بالعمال المضمونين بتاريخ 18 من شهر ايار الحالي، مشيرا الى ان مصرف الرافدين لم يقم بصرف الرواتب حتى الان، مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بالمصرف، والتي لم يوضح طبيعتها.

وافاد باهض بان وزارته كانت قد اعلنت في وقت سابق ان صرف رواتب العمال المضمونين بفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية لشهري ايار وحزيران في بغداد ومحافظات البلاد مع المنحة الشهرية، سيتم بحسب مناطق سكناهم، كما دعت الوزارة في وقتها ايضا الشرائح المشمولة لتسلم رواتبهم مستصحبين معهم الهوية التقاعدية او البطاقة الذكية.

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