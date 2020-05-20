التربية: اعتبار نتيجة الفصل الأول درجة نجاح للمرحلة اللاحقة

2020/05/20 | 00:20

بغداد / اسراء السامرائي

قررتْ وزارة التربية اعتماد درجة النصف الاول للصفوف غير المنتهية للابتدائية، ودرجة الكورس الاول للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة، درجة نجاح الى المرحلة اللاحقة، مؤكدة اتخاذها اجراءات وقائية تسبق العملية

الامتحانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في حديث خاص لـ»الصباح»: ان وزارته حسمت موضوع الصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية، اذ وجهت باعتماد درجة النصف الاول درجة نجاح للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً بجميع المواد التي

رسب فيها.

واردف انه سيتم ايضا اعتماد درجة الكورس الاول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة، درجة للنجاح الى المرحلة اللاحقة، منوها بانه سيسمح للطالب الراسب بأداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب

فيها لاحقا.

وذكر السعدون في السياق نفسه ان وزارته باشرت تهيئة المدارس واعدادها كمراكز امتحانية، وتم اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية للمحافظة على السلامة العامة وضمان صحة الطلبة والتلاميذ والملاكات بالمراكز

الامتحانية.

واكد توجيه مديريات التربية بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني والمديرية العامة للصحة ضمن حدود كل منها بتعفير المراكز الامتحانية قبل موعد الامتحان، علاوة على فتح مركز امتحاني واحد في كل بناية مدرسية تحسبا لعدم حدوث زخم طلابي داخل المدرسة الواحدة، وكذلك توزيع الطلبة بشكل متوازن داخل المدرسة الواحدة ولمركز امتحاني واحد في كل بناية.

واشار المتحدث الرسمي للتربية الى ان وزارته الزمت جميع الملاكات في المركز الامتحاني والطلبة والتلاميذ باتخاذ الاجراءات الوقائية بلبس الكمامات والقفازات الورقية التي تحول دون انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، كما تم توجيه مدراء المراكز الامتحانية بتوزيع الطلبة بشكل متفرق بين جميع القاعات المتاحة في بناية المركز الامتحاني، وتقليل عدد الممتحنين في كل قاعة، اضافة الى تعقيم القاعات والمركز بشكل دوري خلال مدة الامتحانات، علاوة على التشديد بضرورة وضع مقاعد الطلبة بشكل متباعد وبمسافة لا تقل عن المتر.

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