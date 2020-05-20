الكاظمي يوجّه المالية بإطلاق رواتب شهر آيار كاملة

2020/05/20 | 01:24

بغداد/ الصباح

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع، وبينما شدد على بذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، اشار الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على جذب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح» ان «الكاظمي ترأس أمس الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، واكد في كلمة افتتح بها الجلسة أن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، موجها ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة.

وناقش المجلس وفقا للبيان الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، إذ وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.

وبحث مجلس الوزراء جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، بينما قدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والاستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية .

وأشار وزير الصحة الى أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي، مبينا أن التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه.

ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم رئيس الوزراء تهانيه بالمناسبة، وأعلن المجلس تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل مع فرض حظر التجوال الشامل.

وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين أشار رئيس الوزراء الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على جذب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها.

ولفت البيان الى ان مجلس الوزراء ناقش مشكلة السكن واستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيس لمجمع بسماية السكني، إذ تمت استضافة رئيس هيئة الاستثمار وكالة سالار محمد أمين، وجرت مناقشة المشكلات والمقترحات والتوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة، ووجه مجلس الوزراء بحل مشكلة الطريق الرئيس الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الاستثمار .

وناقش مجلس الوزراء اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية، وحث رئيس الوزراء وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وأسرهم ولظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وألا تضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة.

كما بحث مجلس الوزراء استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية.

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