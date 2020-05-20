زيدان والغانمي يستعرضان تطبيق القانون ومكافحة الجريمة

2020/05/20 | 01:24

بغداد/ الصباح

استعرضَ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع وزير الداخلية عثمان الغانمي تطبيق القانون ومكافحة الجريمة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت "الصباح" نسخة منه ان القاضي زيدان استقبل بمكتبه امس الثلاثاء وزير الداخلية عثمان الغانمي.

واضاف أن زيدان والغانمي "بحثا اجراءات التعاون في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".



وكان رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، ناقش أمس الاول الاثنين، مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني دور المحاكم في معالجة حالات التجاوز على الحصص المائية من قبل بعض المزارعين.

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