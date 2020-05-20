الكهرباء: زيادة القطع المبرمج بسبب أعمال الصيانة

2020/05/20 | 01:24

بغداد / طارق الاعرجي

عزتْ وزارة الكهرباء اسباب زيادة القطع في بغداد وعدد من المحافظات الى اعمال الصيانة الاضطرارية في بعض المحطات التوليدية بالتزامن مع زيادة الاحمال وعدم اطلاق التخصيصات التي اثرت في تنفيذ عدد من المشاريع، مفصحا عن احياء خطوط نقل الطاقة الاربعة من ايران.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان زيادة الاحمال على المنظومة بالتزامن مع اجراء الصيانة الاضطرارية ادت الى التراجع النسبي بتجهيز الطاقة والتفاوت بين منطقة واخرى في بغداد والمحافظات، منوها بان محافظات الوسط والجنوب تجهز حاليا بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة في اوقات الذروة، 16 الف ميغاواط.

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