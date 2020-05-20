2020/05/20 | 10:19

اخبار السعودية )- "إهانة لكرامة الانسان، خرق للقانون، تفلت، إذلال" هذا غيض من فيض العبارات التي انتشرت مساء أمس منتقدة تصرف عناصر من الشرطة الاتحادية بحق مواطن عراقي.وفي التفاصيل، أقدم مواطن عراقي على اتهام عناصر من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقدهم فحلقوا شعره وأذلوه.. فيديو يثير ضجة في العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقدهم فحلقوا شعره وأذلوه.. فيديو يثير ضجة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).