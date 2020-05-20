الموقف الوبائي اليوم: 113 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات وشفاء 72 مصاباً

2020/05/20 | 19:28

بغداد / الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٧

مدينة الطب: ١٢

البصرة: ٢٤

النجف: ٢

السليمانية: ٩

اربيل : ٨

كربلاء: ١

كركوك: ١

واسط: ٢

بابل: ١

ذي قار: ٣

صلاح الدين: ١

- الشفاء: ٧٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦

بغداد / الكرخ: ٢٥

مدينة الطب: ٥

البصرة: ٦

كربلاء: ١٧

كركوك: ٥

ميسان: ٨

- الوفيات : ٣ حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٧٢٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨

الراقدين الكلي: ١١٥٢

مجموع الوفيات: ١٣٤

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