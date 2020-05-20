الموقف الوبائي اليوم: 113 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات وشفاء 72 مصاباً

بغداد / الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٣٢
بغداد/ الكرخ: ١٧
مدينة الطب: ١٢
البصرة: ٢٤
النجف: ٢
السليمانية: ٩
اربيل : ٨
كربلاء: ١
كركوك: ١
واسط: ٢
بابل: ١
ذي قار: ٣
صلاح الدين: ١
- الشفاء: ٧٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٦
بغداد / الكرخ: ٢٥
مدينة الطب: ٥
البصرة: ٦
كربلاء: ١٧
كركوك: ٥
ميسان: ٨
- الوفيات : ٣ حالات موزعة كالتالي:
حالة في بغداد/ الرصافة
حالتين في مدينة الطب
مجموع الإصابات : ٣٧٢٤
مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨
الراقدين الكلي: ١١٥٢
مجموع الوفيات: ١٣٤
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 113 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات وشفاء 72 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 113 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات وشفاء 72 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).